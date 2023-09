Els caçadors preveuen no arribar a 200 isards capturats durant la setmana de caça

Actualitzada 18/09/2023 a les 06:15

La setmana de caça de l’isard va tancar ahir després de set dies d’activitat, i ho va fer amb la creença dels caçadors que no arribaran als 200 isards capturats. La Comissió de Seguiment de la Caça va fixar un total de 220 captures permeses per a la setmana de la caça de l’isard, però el president de la Federació de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, va mantenir que la previsió és que no s’arribi a aquesta xifra gràcies a la “bona planificació” i a la “prudència dels caçadors”. “Tenim la sort que avui dia es caça amb sentit comú i, si un caçador no troba un isard bo, no el captura”, va assegurar, tot afegint que “si volem que hi hagi molts isards, s’han de respectar els cabrits tal com ho hem fet els darrers anys”. Enguany s’ha batut el rècord d’isards registrats, amb 1.409 exemplars.El president de la Federació de Caça i Pesca va valorar la setmana de caça de l’isard com una “jornada extraordinària”. Les bones temperatures i les pluges han afavorit el moviment dels isards pel bosc, facilitant-ne la captura. Així mateix, no s’ha registrat cap incidència ni accident.El recompte final d’isards capturats es farà públic avui, un cop tots els caçadors hagin declarat les captures.