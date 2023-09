El salari medià puja a 1.930 euros al juliol

Actualitzada 18/09/2023 a les 12:58

El salari medià va situar-se al juliol en 1.930,50 euros, un increment del 6,7% respecte a l'any passat. Segons les dades avançades del mes, publicades aquest matí pel departament d'Estadística, el salari mitjà va ser de 2.369,87 euros. Es tracta d'un augment del 4,3% respecte a l'any anterior. Pel que fa a la massa salarial, l'informe destaca una pujada del 7,1%, arribant fins als 99,88 milions d'euros. Tanmateix, el nombre d'assalariats també va créixer i es va situar als 42.147, un 2,7% més que el 2022.Estadística també ha fet públiques avui les xifres mensuals del Servei d'Ocupació, referents a l'últim dia d'agost. Aleshores hi havia 317 persones a l'atur, una persona menys que el mes anterior. La majoria dels demandants de feina eren andorrans, concretament 139, mentre que 91 eren espanyols, 21 portuguesos, 14 ucraïnesos, set argentins i sis colombians. La franja d'edat amb més atur va ser la dels 40 als 59 anys, amb 151 persones, seguida per la de 26 a 39 anys amb 64.El departament concreta que el nombre total de llocs de treballs oferts a finals d'agost va ser de 1.758, 15,4% menys que el mes anterior i 33,9% més que fa un any. El mes passat 23 persones eren beneficiàries de la prestació per desocupació involuntària. A l'agost es van fer quinze contractacions mitjançant el Servei d'Ocupació, vuit per als programes de treball temporal, i 55 en van trobar pels seus propis mitjans.