Actualitzada 18/09/2023 a les 10:50

Dos homes no residents van ser arrestats a Canillo divendres a la tarda per robar a diferents establiments d'Andorra la Vella i Escaldes, segons informa la policia. Els detinguts, de 43 i 19 anys, van ser interceptats en un vehicle Mercedes Benz E de matrícula francesa on portaven 22 perfums de diferents marques i 2 ulleres de sol que el cos de segureta considera que havien sostret de diversos comerços. El valor de la mercaderia ascendeix a 1.500 euros de preu venda al públic.