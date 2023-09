Avançaments il·legals i excés de velocitat d'un conductor ebri

Actualitzada 18/09/2023 a les 11:58

Un policia fora de servei va intentar aturar un conductor que feia maniobres il·legals, circulava amb excès de velocitat i avançava en llocs no estava autoritzat però l'home no li va fer cas. L'agent el va seguir des d'Escaldes fins a Ordino on finalment els companys del cos de seguretat als quals havia alertat van aconseguir interceptar l'home, segons han indicat des del cos.El conductor, de 44 anys, va donar positiu a la prova d'alcoholèmia que se li va fer amb una taxa d'1,59 grams per litre de sang. L'home va ser detingut per un delicte contra la seguretat col·lectiva per conduir ebri, per conducció temerària per les infraccions contra el Codi de Circulació i per un delicte contra la funció pública per desobeir el policia que es va identificar com agent i va demanar-li que aturés la marxa.Els agents han arrestat altres tres conductors durant el cap de setmana per conduir sota els efectes de l'alcohol. La policia informa de la detenció d'altres dos homes i una dona, amb edats de 42, 73 i 37 anys i que van donar taxes de 0,81, 1,90 i 1,31 en el control d'alcoholèmia.El cos de seguretat ha fet pública a més la detenció d'un resident de 25 anys diumenge a les 5.23 hores per desobediència i injúries als agents. El servei d'ordre especifica que el jove va "cridar i fer un gest despecitu" als agents quan va passar el vehicle oficial pel seu costat. Els policies van voler controlar l'home i demanar-li els motius de l'acció i el jove va tenir "una actituda hostil i injuriosa envers els agents", recull el comunicat de la policia.