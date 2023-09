Andorra supera els 84.000 habitants

Actualitzada 18/09/2023 a les 11:40

La població sobrepassa els 84.000 habitants. Estadística informa aquest matí que Andorra tenia a finals d'agost 84.085 residents, que se situen per sobre dels 83.990 registrats al juliol i representen un 4,2% més dels censats l'agost del 2022. Aquesta pujada es concreta en 3.421 persones de les quals 825 viuen a Andorra la Vella i 653 a Canillo, on l'increment percentual és d'un 13%.Els nous residents són majoritàriament del col·lectiu d'altres nacionalitats, amb 2.714 habitants, un 28,4% per sobre de la xifra d'un any abans. El nombre d'espanyols ha pujat un 2,1%, amb 421 persones, els de nacionalitat francesa augmenten un 5,4%, que correspon a 192 inscrits. Estadística indica que hi ha 170 andorrans més i 76 portuguesos menys que fa un any.L'informe indica que gairebé tres quartes parts de la població tenen entre 15 i 64 anys i hi ha un 11,9% d'habitants menors de 15 anys. Els majors de 64 anys representen un 15,1% del total d'habitants.La població estimada per Estadística és de 5.209 habitants menys que els 89.294 residents que tenen censats els comuns, el que representa una desviació del 6,2%. El total d'inscrits a les parròquies experimenta el mateix creixement del 4,2% en un any ja que a l'agost del 2022 hi havia 85.735 registrats.