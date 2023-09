Acció per a la donació de medul·la òssia

Actualitzada 18/09/2023 a les 06:18

La plaça Guillemó serà l’epicentre aquesta tarda de la campanya Match Tour, una iniciativa de la Fundació Carreras que vol animar les donacions de medul·la òssia. L’autobús de la campanya estarà al cèntric espai de la capital entre les 17 i les 21 hores per incentivar als ciutadans entre 18 i 40 anys que es registrin com a donants. El pas de Match Tour per Andorra –després recorrerà diverses ciutats espanyoles– compta amb el suport del Govern i el SAAS. Andorra té 460 persones registrades com a donants.