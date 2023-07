El jove va acabar detingut, acusat de delictes contra la funció pública, la llibertat i l’honor

La policia va ser requerida dimarts a la tarda per controlar un jove que s’havia despullat i enfilat a un camió. Quan els agents van intentar controlar-lo, es va mostrar agressiu, “escopint, resistint-se, insultant i amenaçant de mort els policies”. El jove va acabar sent detingut, acusat de delictes contra la funció pública, la llibertat i l’honor.



Així mateix, la policia informava ahir d’una nova detenció d’una persona que ha sol·licitat el permís de residència i treball i ha presentat documentació falsificada. Es tracta d’una dona de 36 anys, acusada d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, per falsificar