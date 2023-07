Un dels casals més emblemàtics del Principat va obrir dijous les seves portes a la promoció del 2023 amb més de cent nens i una trentena de monitors.

És i sempre serà la meva casa”, va assegurar la coordinadora de monitors durant el segon dia d’obertura del casal de Canillo. L’Àngela, de 24 anys, ha sigut nena del casal des de l’any 2011 i no hi ha hagut cap estiu que no hagi pausat la seva estada. Ara ja en fa set que s’hi dedica com a monitora.



La casa de colònies més emblemàtica del Principat va obrir el dijous passat les seves portes a la generació dels nens que conformen l’estada d’estiu del 2023. Són prop d’un centenar de nens, entre els 6 i els 15 anys, i