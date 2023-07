Casal adverteix que es rebutjarà els que incompleixin les noves condicions econòmiques

“És una mesura honesta”, així va catalogar Casal l’enduriment de les condicions econòmiques per realitzar el reagrupament familiar que exigeixen que una persona resident hagi de percebre un sou de gairebé 3.500 euros per poder traslladar al país la parella i un fill menor. El portaveu va insistir en el fet que no es replantegen cap canvi: “Elevar els llindars és una manera de dir que aquí el cost de la vida és car i complicat”. Casal va fer referència al creixement de la inflació en un 7% el darrer any i a la problemàtica de l’habitatge que “des de