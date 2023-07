Un os solitari

Actualitzada 19/07/2023 a les 06:40

El director del cos de Banders, Ferran Teixidó, va assegurar ahir que l’os enregistrat per càmeres parany a la Vall de Sorteny va entrar a les muntanyes del Principat a la primavera i, a més, el cos té tota la certesa que ja ha abandonat el Principat. Es va començar a fer un seguiment a partir que es trobessin petjades a la zona d’Envalira. El dia 19 de juny va “caure” al parany que els banders van muntar a Sorteny: pèls d’os perfumats amb un líquid natural antisèptic que atrau l’animal, d’aquí que al vídeo se’l veiés refregar-se amb l’arbre. Teixidó va explicar també que els ossos sempre intenten buscar territori, per això van començar les petjades a la zona del Maià i el vídeo es va enregistrar a la Vall de Sorteny.Els ossos poden caminar fins a 50 quilòmetres al dia i aquest os, en específic, un mascle jove d’uns 5 o 6 anys ha fet molt recorregut per les valls del país. Va recalcar que els ossos són bèsties molt individuals, a diferència d’altres mamífers que fan vida en grup per facilitar la caça. Tot i ser animals molt individualitzats, si un os és més curiós que un altre, tindrà més facilitat per atacar ramats, però mai humans, ja que per norma general ens solen evitar. Teixidó va recalcar que cada any entren ossos a les muntanyes del país, ja que venen de la part nord-oest del Pirineu, però que degut a diferents factors com ara l’alta activitat humana a les valls, solen marxar. De fet, saben amb certesa que l’os del vídeo ja no està aquí.