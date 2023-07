Període d'al·legacions per l'impacte ambiental de l'heliport

Actualitzada 19/07/2023 a les 11:05

La Massana obre avui el termini per presentar al·legacions per l'impacte que provocaran les obres per fer l'heliport de la Caubella a Pal. El comú publica al BOPA l'edicte que anuncia que sotmet a informació pública l'avaluació d'impacte ambiental i altres documents de la fase 1 i 2 de la construcció de l'equipament que es poden consultar a les dependències comunals durant un termini de 15 dies.Les fases sotmeses a informació pública corresponen a la fase 1 del projecte constructiu per a la "tala, desbrossada i implantacio de l'obra" que va obtenir l'informe preliminar favorable del ministeri de Medi Ambient el 21 de febrer. I a la fase 2 de la construcció relativa a "l'obra civil per la plataforma", que compta amb l'informe favorable del ministeri des del 30 de juny passat.