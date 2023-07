Actualitzada 19/07/2023 a les 19:42

MoraBanc permetrà fer pagaments amb rellotge mitjançant el servei Garmin Pay MoraBanc, segons ha informat l'entitat en un esdeveniment organitzat aquesta tarda a la Coma d'Arcalís. El servei estarà disponible per a tots els clients que disposin d'un smartwatch Garmin. Concretament, el Garmin Pay MoraBanc es podrà utilitzar amb totes les targetes VISA de MoraBanc, excepte ISticker. Els clients s'hauran de descarregar l'aplicació Garmin Connect i configurar la targeta per poder pagar amb el dispositiu en qualsevol lloc on hi hagi un terminal contactless.L'acte d'aquesta tarda ha comptat amb la presència d'esportistes, entre ells el ciclista del Movistar Team, José Joaquin Rojas, qui ha liderat el Repte Rojas, una competició informal de relleus d'spinning amb equips de diferents clubs i empreses del país.