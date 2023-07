Actualitzada 19/07/2023 a les 07:01

“Error gravissim”. Així és com va definir el Raonador del Ciutadà, Marc Vila, l’anunci de la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, d’iniciar una descongelació gradual dels lloguers dels pisos a partir de l’any que ve. “És prematur i suïcida, quant a que provoca un greu problema social que pot afectar a moltes famílies”. Segons Vila, perquè es pugui començar un aixecament de la pròrroga dels contractes caldria que hi hagués més pisos al mercat “i això no serà possible al mes de gener”. El Raonador va afegir que aprovant aquesta mesura s’envia un senyal que desmotiva i desincentiva; “la injustícia que representarà per a moltes persones és perfectament evitable”, va concloure.El president del Grup Parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, va explicar que no els hauria semblat malament una continuació de la pròrroga: “Solament de forma extraordinària, perquè el que s’ha de fer és solucionar el problema de fons”. Escalé va exposar que, d’una banda, és una contradicció que a Andorra hi hagi milers de pisos buits que podrien abaixar el preu del mercat, i, d’altra banda, hi ha una pressió molt forta d’inversió estrangera que s’hauria de limitar: “Són més de 1.000 milions d’euros en els últims 10 anys”, va detallar.“Ens fa la sensació que no acaben de saber en quina situació es troba el país”, va afirmar Judith Salazar, del Partit Socialdemòcrata. La consellera va explicar que haurien de començar a plantejar-se el fet de desbloquejar quan hi hagi una oferta en condicions de lloguer assequible públic. “Que ho avancin ara, quan només estem parlant de projectes, no de realitats, ens sembla una temeritat”, va assegurar Salazar, tot afegint que igualment “caldrà veure que volen dir amb aixecament simbòlic, perquè és prou enigmàtic”. “També ens preguntem, per què s’ha pres aquesta decisió just en aquest moment”, va explicar Salazar, que va afirmar que la situació continua igual, excepte perquè hi ha “unes promeses electorals” que s’han de complir.Carine Montaner, d’Andorra Endavant, va afirmar que tot i que encara no saben com anirà la mesura, “sí que està clar que ara mateix no hi ha un parc de pisos assequibles”. Segons Montaner s’ha d’aconseguir primer que les persones en risc social puguin accedir a un habitatge a preu assequible i, després, passar a la descongelació dels lloguers.Per altra banda, Progressistes-SDP va considerar “urgent” que es posi en marxa un pacte d’estat per aplicar solucions a la problemàtica de l’habitatge que s’arrossega des de fa molt de temps. El president de la formació, Josep Roig, i la vocal, Marian Sanchiz, van comparèixer ahir al matí en una roda de premsa celebrada a la seu del partit, per demanar unpacte d’estat el més ampli possible en aquesta matèria que preocupa la ciutadania.Roig va manifestar que aquesta qüestió és “fins i tot més prioritària” que el Pacte d'Estat amb la Unió Europea (UE), com es dedueix del darrer informe que va presentar l’Observatori, on es reflectia que el 67% de la població està preocupada per aquest tema. Per la seva banda, Sanchiz va voler subratllar que cal “respostes immediates perquè la gent no se senti abandonada”, al mateix temps que va afirmar que “ha espantat moltíssim la ciutadania” el fet que la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, hagi anunciat la descongelació progressiva dels preus dels lloguers. “La situació és tan greu que caldria mantenir la pròrroga dels lloguers”, va emfasitzar Sanchiz.SDP va considerar que una de les mesures que s’hauria de prendre més ràpidament és “la regulació dels preus dels lloguers” i topar en un 15% d’augment màxim en tots els contractes que s’hagin de renovar.