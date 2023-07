Govern prohibirà les monodosis alimentàries de plàstic

Actualitzada 19/07/2023 a les 19:41

La distribució de monodosis alimentàries de plàstic a l'interior d'establiments quedarà prohibida a partir del 21 d'octubre d'aquest any, segons ha informat el ministre Portaveu, Guillem Casal, aquesta tarda en la roda de premsa del consell de ministres. En el reglament aprovat avui es descriu com a monodosi aquell envàs d'un sol ús de plàstic que conté condiments, conserves, salses i altres amaniments destinats a ser consumits en una sola vegada.D'aquesta manera, queda prohibida la distribució de monodosis de plàstic que continguin salses i amaniments que no necessitin refrigeració; oli i vinagre; melmelades, mel, crema de cacau i crema de llet; sucre, sal i pebre; cafè soluble que no requereixi preparació per consumir-lo, i cacau en pols. Queden exempts de la llista per criteris sanitaris les salses i amaniments refrigerants; les infusions i cafè no soluble que requereixi preparació abans de consumir-lo; la mantega, la margarina i edulcorants. El reglament s'aplica a tots els allotjaments turístics i d'activitats comercials de restauració i per al consum al mateix local, quedant sense aplicació a terrasses, establiments per a la gent gran, centres hospitalaris i centres sociosanitaris. El ministre Casal ha apuntat que facilitar monodosi és una infracció greu que pot ser penada amb una multa d'entre 300 i 3.000 euros.El Govern també ha aprovat avui un reglament per establir la llista de productes de plàstic d'un sol ús que estan subjectes a reducció i que no disposen d'alternatives adequades, més sostenibles o assequibles. Amb aquesta mesura l'executiu pretén evitar i prevenir que augmenti el consum d'aquests productes. En la llista hi figura la reducció de vasos per a begudes, incloses les seves tapes i taps de plàstic, i les caixes amb tapa o sense que s'utilitzen per contenir aliments. La normativa entrarà en vigor el 27 de juliol.