Ferida una motorista en xocar amb un conductor drogat

Una motorista de 55 anys va resultar ferida ahir al vespre en patir un accident de trànsit amb un conductor que anava drogat. El sinistre va tenir lloc passades les set de la tarda a la carretera general 5, a l'altura de la rotonda d'Erts. La dona va patir una fractura i es troba ingressada a planta a l'hospital, segons indica el cap de guàrdia. La policia informa al balanç de detencions que el conductor de la moto, un home de 18 anys, va ser detingut per donar positiu a la prova de drogues.També ahir, el cos va arrestar dos turistes per conduir sota els efectes de les drogues. Un d'ells, de 24 anys, va ser detingut de matinada a Canillo, mentre que l'altre, de 20 anys, va ser arrestat a mig matí a la frontera del riu Runer. Finalment, dos homes de 49 i 53 anys han estat detinguts en les últimes hores per circular amb taxes d'alcohol en sang d'1,53 i d'1 respectivament.