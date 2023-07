El Govern demana als comuns que cedeixin sòl públic als privats

Actualitzada 19/07/2023 a les 18:32

El Govern està treballant en una proposta que faran arribar als comuns perquè cedeixin sòl públic a propietaris privats que estiguin interessats en construir habitatges de lloguer a preu assequible. Així ho ha explicat aquesta tarda el cap de Govern, Xavier Espot, en una roda de premsa després del tradicional dinar que cada any celebra l'executiu a la casa de colònies d'Aina.L'alliberament de terrenys comunals per construir immobles és una de les vies en què està treballant el Govern per resoldre la problemàtica de l'habitatge, ja que es considera que l'aportació que pugui fer el sector privat és fonamental.De fet, tal com ha recordat el cap de Govern ja hi ha tres comuns amb els quals s'estan posant en marxa iniciatives per comptar amb més pisos de lloguer a preu assequible, però ara es tractaria de donar un pas més endavant perquè és cedeixi sòl públic a propietaris que vulguin construir i així es posin més pisos en el mercat". "Caldrà fer un esforç una mica més important per part dels comuns", ha indicat Espot.