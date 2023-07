Prepara un equip jurídic per estudiar com procedir contra l’empresa Casyre

El consolat del Perú a Barcelona ha posat els ulls sobre el que està passant amb els seus compatriotes a Andorra en el ram de la construcció. Segons ha pogut saber el Diari de fonts del col·lectitu, de moment han contactat amb el treballador que ha denunciat l’empresa Casyre per incompliment del contracte i deixar-lo al carrer d’un dia a un altre, i els serveis consulars estan treballant per formar un equip jurídic que decideixi el procediment idoni per defensar aquest treballador, que en aquests moments continua sota l’ajuda d’Afers Socials.



També s’ha involucrat l’ARPA (Associació de Residents Peruans a Andorra),

