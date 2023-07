Edgar Baró és nomenat director d'Estadística

Actualitzada 19/07/2023 a les 10:37

Edgar Baró ha estat escollit nou director del departament d'Estadística que depèn de la ministra Conxita Marsol, segons el nomenament que publica avui el BOPA en un decret aprovat dimecres passat pel consell de ministres. Baró acumula una llarga trajectòria a l'administració ja que estava assignat al departament de Finances i ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat. El que el 2008 va ser designat director d'Agricultura amb el Govern d'Albert Pintat per substituir Consol Naudi quan va ser escollida cònsol menor d'Ordino i va ocupar durants uns mesos del 2001 al 2002 la direcció del departament de Medi Ambient.La direcció d'Estadística estava vacant des de l'any passat quan va ser destituït Joan Soler per les queixes que alguns empleats del departament d'Estadística havien presentat per la manera que Soler tractava el personal i per la gestió de les tasques laborals que en feia.El BOPA també publica avui el cessament de Jaume Gaytán com a coordinador nacional i ambaixador del Principat d’Andorra per a la Cimera Iberoamericana, a partir del 25 de juliol del 2023.Els canvis de càrrecs públics per l'arribada del nou Govern afecten també el ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats on el ministre Ladislau Baró ha decidit cessar Josep Maria Areny Aché com a director del departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals i nomenar per aquest càrrec Albert Maluquer Ribes com a director del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals.