Conveni entre l'Andorra Esports Clúster i Unicef

Actualitzada 19/07/2023 a les 14:41

L'Andorra Esports Clúster i Unicef Andorra han signat avui un conveni per treballar conjuntament per a la protecció dels infants contra l'abús sexual, segons informa l'entitat en nota de premsa. L'objectiu del conveni anual és unir esforços per a recaptar fons per als projectes d'Unicef Andorra, així com per al finançament del 50% dels estudis de la violència sexual en l'esport a Andorra, liderat per Andorra Esports Clúster. Josep Marticella, president d'Andorra Esports Clúster, i Albert Mora, director d'Unicef Andorra, han estat els encarregats de signar el conveni.