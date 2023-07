Casal acusa l'oposició de no fer propostes sobre el reagrupament

Actualitzada 19/07/2023 a les 19:18

El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha carregat avui contra els partits de l'oposició manifestant que haurien de deixar clares les seves preferències pel que fa al reagrupament familiar. Casal ha assegurat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que el conjunt de partits polítics "diuen que hem de mantenir el sistema de control de fluxos immigratoris, però quan fem ús dels mecanismes posen el crit al cel". El ministre considera que "haurien de dir el que volen, si mantenir el control dels fluxos migratoris o no", i els ha acusat de voler "fer política al voltant de la mesura". Amb tot, Casal ha afegit que és "molt fàcil fer política de la bancada de l'oposició sense haver de prendre cap responsabilitat".Respecte als canvis al reagrupament aprovats per Govern, Casal ha deixat clar que no es replantegen la situació i ha recordat que els temporers no han tingut mai accés al reagrupament. "És una acció per dir a la gent que aquí el cost de la vida és car i és complicat", ha recalcat.