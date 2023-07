La concessionària de les ambulàncies parla d’amenaces de mort i d’intents d’agressió

El trencament de la negociació a través del mediador entre treballadors i Andorrana de Transport Sanitari (ATS) ha empitjorat les mínimes relacions que mantenien les dues parts, fins al punt que ahir, fonts de la direcció de la UTE van acusar el representant de l’USdA, Joan Torra, i a la delegada de personal, de “tenir uns interessos molt concrets per aconseguir que la concessió es cancel·li”.



Les fonts van desmentir que la majoria de la plantilla s’oposi al document que s’ha presentat com a proposta de conveni. “De 25 empleats que tenim, 15 s’han dirigit a l’empresa per dir que volen

#1 Pepe

(19/07/23 07:21)