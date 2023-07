Arrestada per falsificar un certificat per obtenir el permís de treball

Actualitzada 19/07/2023 a les 12:18

La policia informa aquest matí d'una nova detenció d'una persona que ha sol·licitat el permís de residència i treball al Principat i ha presentat documentació falsificada. En aquest cas es tracta d'una dona de 36 anys acusada d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídica per falsificar un certificat amb les dades relacionades amb l'experiència i la vida laboral per aconseguir l'autorització per viure i treballar a Andorra.El cos de seguretat ha fet públic un comunicat remarcant que en les darreres setmanes el grup d'Estrangeria s'ha detectat "diversos intents" d'alteració de documents per obtenir el permís de residència coincidint amb l'augment de les sol·licituds per a la temporada d'estiu que ha provocat l'arrest de les persones que havien manipulat la documentació. El servei d'ordre recorda que aquesta falsificació és un delicte que comporta "conseqüències penals i administratives", i a més de la detenció "i una possible expulsió suposa no poder optar al lloc de feina". Amb l'afegit que deixa antecedents penals i això impedirà que l'infractor pugui demanar de nou el permís de residència fins que es caduquin.