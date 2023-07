Tor defensa el multilateralisme per implementar l'Agenda 2030

Actualitzada 18/07/2023 a les 17:22

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, es troba aquesta setmana a Nova York per participar en el Fòrum polític d'alt nivell del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Durant la seva intervenció, Tor ha recordat que la pandèmia de la covid "ha mostrat les fragilitats i les desigualtats, amb repercussions greus per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)", i ha fet una crida a "treballar amb tots els actors implicats, públics i privats, per accelerar la implementació dels ODS i l'Agenda 30", segons assegura Govern en nota de premsa.La trobada internacional és la plataforma on els països presenten els informes nacionals voluntaris per fer seguiment de l'aplicació de l'Agenda 2030. L'executiu concreta que Andorra va presentar els seus el 2018 i el 2022, exposant en el darrer el compromís amb la protecció del medi natural, amb l'educació i amb la diversificació econòmica i la connectivitat del país. La ministra ha recalcat les mesures "sense precedents" que s'han pres i que han permès "una ràpida recuperació econòmica, sense deixar de tenir en compte la importància d'establir les bases per a un creixement més sostenible i resilient".El Govern recorda que la igualtat de gènere, l'educació, la consideració dels joves a la presa de decisions i la lluita contra l'escalfament global són polítiques prioritàries que s'inscriuen en el treball per assolir els ODS. Tor considera que "en el multilateralisme hi ha les respostes a aquests desafiaments globals" i que cal "treballar junts, des del poder local, per construir-les".