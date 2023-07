Actualitzada 18/07/2023 a les 18:55

Ensurt a l'avinguda Nacions Unides aquesta tarda per la caiguda de material des d'un vintè pis. En les imatges es poden veure restes d'alumini i vidres, probablement provinents de marcs de finestres que s'estaven transportant en grua fins a una de les torres en construcció a Escaldes-Engordany.L'incident, tot i ser força aparatós, no ha provocat inicialment danys personals ni materials als vehicles que estaven aparcats o que circulaven per la via. Els operaris han retirat el material, que ha arribat fins a la vorera del davant, i els agents de circulació d'Escaldes-Engordany han procedit a col·locar les tanques per tallar el trànsit al tram afectat fins donar per finalitzada la neteja. A hores d'ara ja es pot circular amb normalitat. La policia i els bombers no han estat requerits.