SDP veu "urgent" un pacte d'Estat sobre habitatge

Actualitzada 18/07/2023 a les 13:17

Progressistes-SDP considera "urgent" que es posi en marxa un pacte d'Estat per aplicar solucions a la problemàtica de l'habitatge. El president de la formació, Josep Roig, i la vocal, Marian Sanchiz, han comparegut aquest matí en roda de premsa per demanar un pacte d'estat el més ampli possible en aquesta matèria.Roig ha manifestat que aquesta qüestió és "fins i tot més prioritària" que el pacte d'Estat amb la Unió Europea (UE), com es dedueix del darrer l'Observatori, on es reflecteix que el 67% de la població està preocupada per aquest tema. Per la seva banda Sanchiz ha indicat que cal "respostes immediates perquè la gent no se senti abandonada", al mateix temps que ha afirmat que "ha espantat moltíssim la ciutadania" que la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, hagi anunciat la descongelació progressiva dels preus dels lloguers. "La situació és tan greu que caldria mantenir la pròrroga dels lloguers", ha emfasitzat Sanchiz.SDP considera que una de les mesures que s'hauria de prendre més ràpidament és "la regulació dels preus dels lloguers" i topar en un 15% d'augment màxim els contractes que es renovin.