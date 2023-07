Pendent de l'analítica d'alcohol d'un patinador

Un home es troba ingressat a l’UCI de l’hospital després de patir un greu accident la matinada de diumenge a Encamp. El jove conduïa un patinet elèctric i, segons fonts coneixedores del cas, va xocar contra una farola i, a causa de la forta col·lisió, està ingressat amb greus contusions i fractures.



La policia no va poder verificar si conduïa el patinet en estat ebri, ja que no se li va poder practicar la prova d’alcoholèmia degut a que estava inconscient i no estava en condicions de fer el test. Sí que està confirmat que conduïa el patinet sense portar el

