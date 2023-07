Panys forçats a diversos pisos d'Andorra la Vella

Actualitzada 18/07/2023 a les 15:57

La policia està investigant una possible temptativa de robatori a pisos a Andorra la Vella. El cos de seguretat ha informat que van ser requerits el 16 de juliol per propietaris que es van trobar el pany dels pisos forçats i amb danys que podrien haver estat provocats per lladres que intentaven accedir als habitatges. El servei d'ordre ha explicat que "no van arribar a entrar" a cap dels pisos i que els afectats no han presentat cap denúncia de moment.Els agents del grup de patrimoni de la policia estan portant a terme la investigació dels fets.