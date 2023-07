Millores d'eficiència energètica al col·legi Sant Ermengol

Actualitzada 18/07/2023 a les 16:19

El col·legi Sant Ermengol estarà en obres fins a finals d'agost per fer diferents treballs de reforma de les instal·lacions. La direcció del centre ha informat que es faran millores relacionades amb l'eficiència i l'estalvi energètic amb tasques de manteniment de les instal·lacions d'aigua calenta i climatització i es continuarà amb el subministrament i la col·locació de làmpades LEDS que es va iniciar el curs passat.Els treballs de reforma planificats durant les vacances escolars inclouen a més la renovació del mobiliari de les sales de mestres i professors i de la recepció, i el canvi de mobles a l'aula Lluís Gras "per convertir-la en un espai més dinàmic". També es faran tasques de pintura d'espais interiors i exteriors del col·legi i reparacions a diferents seccions.La directora del centre, Maria Josep Pascual, ha indicat que aquestes actuacions es fan per mantenir "les instal·lacions en condicions tècniques i de confortabilitat òptimes" per poder seguir afavorint l'aprenentatge dels alumnes i per facilitar la tasca professional dels docents i del personal de l'escola.