El Pacte d’Estat permetrà als seus integrants designar un representant que viatjarà amb la delegació andorrana tal com reclamava Pintat la legislatura anterior

Els partits integrants del Pacte d’Estat per a la negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea podran formar part de les reunions a Brussel·les. Així ho estipula el document que el Govern i els partits estan acabant d’enllestir i que permetrà que designin una persona per viatjar amb la delegació andorrana. Aquesta va ser una de les reiterades demandes que va fer el líder de terceravia, Josep Pintat, durant la legislatura passada, i que fins ara s’havia denegat per part de l’executiu. Això sí, el Govern posa un matís i és que el designat no pot ser un conseller

