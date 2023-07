Jordi Riera és nomenat director d'Andbank Asset Management

Actualitzada 18/07/2023 a les 13:17

Jordi Riera Peraferrer ha estat nomenat director d'Andbank Asset Management, la gestora d'Andbank a Andorra. Riera, que compta amb més de 20 anys de trajectòria professional, serà l'encarregat de dirigir la gestió de fons i carteres de l'entitat amb l'objectiu de "continuar potenciant la gamma de vehicles d'inversió i posar a disposició dels clients les millors propostes en gestió patrimonial", segons assegura l'entitat en nota de premsa.El nou directiu es va incorporar a Andbank el 2006 procedent de Beta Capital. A Andbank ha exercit funcions principalment en l'àmbit de les inversions i en l'anàlisi i la selecció d'actius per als fons i carteres de clients. Riera és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la UOC, després de cursar la major part dels seus estudis a la Universitat de Barcelona, obtenir la llicència d'operador de Derivats i superar el Programa Superior de Derivats Financers per l'Institut d'Estudis Financers. A més, compta amb el nivell II del CFA i la certificació CESGA com a analista ESG, segons concreta Andbank.