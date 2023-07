Govern reprèn les obres per conservar la Farga del Madriu

Actualitzada 18/07/2023 a les 13:58

S'enceta la tercera campanya del programa de conservació, estudi i revaloració de la Farga del Madriu, els treballs que formen part de la conservació de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i del patrimoni cultural del Principat reconegut per l'Unesco. Aquesta tercera fase se centra en l'excavació final de la casa, la documentació del sistema d'alimentació del botàs i el tancament de l'estudi paleosiderúrgic.La directora de la Comissió de la gestió de la Vall del Madriu, Susanna Simon, ha destacat durant la presentació del programa la importància d'aquest jaciment, ja que és l'únic amb l'etiqueta de Bé d'Interés Cultural (BIC) de la Vall i no existeix cap altre conservat de manera íntegra dels segles XVIII i XIX. "És l'activitat sirúrgica que deixarà molt de prestigi", ha explicat Simon.L'arqueòleg Abel Fortó i el coordinador del projecte, Olivier Codina, han insistit en que el pla de renovació s'allarga degut a la delicadesa del jaciment i al sorgiment d'estructures imprevistes durant les intervencions.Els visitants podran gaudir d'itineraris guiats al voltant del jaciment del 7 d'agost a l'1 de setembre amb l'objectiu d'apropar les renovacions a l'abast de tothom. Simon ha aclarit que, un cop finalitzat el pla al 2024, està previst instal·lar una senyalètica interpretativa per als visitants, així com l'edició d'un reportatge fílmic per la posada en valor de l'emplaçament. També té la voluntat de publicar una monografia sobre el ferro als Pirineus orientals de l'època medieval al segle XIX i que anirà acompanyada d'un itinerari guiat per a la Ruta del Ferro.L'equip tècnic també ha recordat els detalls de les anteriors intervencions dels dos darrers anys quan es va restaurar la ferreria i els treballs es van centrar en el taller, el sistema hidràulic, la carbonera, el conjunt ramader i l'habitatge de la Farga.