Enxampat circulant a més del doble permès a la C-14

Actualitzada 18/07/2023 a les 06:28

Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un home de 49 anys que circulava amb una motocicleta amb matrícula andorrana a una velocitat de 187 quilòmetres per hora, en un tram limitat a 90. És a dir, a més del doble permès. El motorista va ser enxampat dissabte al matí a prop del terme municipal d’Oliola, a la Noguera, on els Mossos d’Esquadra tenien muntat un control preventiu de velocitat. El cos informa que inicialment no es va aconseguir aturar la motocicleta, i va ser una dotació de trànsit del Pirineu que va aturar-la a l’N-260, a la Seu d’Urgell.D’altra banda, la policia va detenir la matinada d’ahir un home de 46 anys a Canillo per agredir i insultar la parella al domicili. L’arrestat està acusat d’un delicte contra la integritat física i moral per violència de gènere. Es tracta de la segona detenció en menys d’una setmana per violència de gènere que es produeix a Canillo.