El Superior desestima absoldre un lladre per problemes mentals

El condemnat pateix esquizofrènia i romandrà internat en un psiquiàtric tres anys

El condemnat per robar en una desena d’establiments comercials del país el febrer del 2022 ha de complir amb l’any de presó i els com a màxim tres anys d’internament en un centre psiquiàtric. La Sala Penal del Tribunal Superior va notificar ahir que desestima el recurs presentat fa un mes per la defensa, el qual demanava l’absolució de l’home de 28 anys.



El principal argument de la lletrada per demanar l’absolució era que la pena imposada és excessiva si es té en compte que el condemnat pateix esquizofrènia. La defensa sostenia que quan l’home va cometre els fets patia un