La mediació fracassa i els treballadors acusen l’empresa d’incorporar tots els punts que centren el conflicte actual

El procés de mediació en el conflicte entre Andorrana de Transport Sanitari (ATS) i els treballadors s’ha trencat. La delegada del personal i el sindicat que els representa s’han plantat perquè entenen que el text que l’empresa vol validar en una votació recull precisament tots els punts que han motivat el conflicte i “l’empresa intenta regularitzar-los a través d’aquesta maniobra, per deixar Inspecció de Treball sense marge de maniobra i els treballadors indefensos”. Per això no volen seguir negociant en considerar que hi ha joc brut i cap intenció de pactar.



Fonts de l’USdA van ser molt crítics amb el procediment