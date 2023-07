Videojoc per donar a conèixer la història de Casa de la Vall

Actualitzada 17/07/2023 a les 14:49

El Consell General ha acollit aquest matí la presentació d'un videojoc adreçat als nens i nenes d'entre 10 i 12 anys amb la finalitat de donar a conèixer la història de la Casa de la Vall. 'Aprendre jugant: Casa de la Vall, una porta a la història d'Andorra' ha estat fruit de les pràctiques de màster que Joan Felip Dias Rocha ha cursat a la Universitat d'Andorra. La subsíndica Sandra Codina ha descrit el videojoc com "una molt bona eina que té molt encaix en el nostre projecte del Consell Obert" i que "aproparà i visibilitzarà el Consell General i la Casa de la Vall als estudiants".Dias ha explicat que es tracta d'un videojoc educatiu, on els alumnes podran fer un recorregut per la Casa de la Vall "interactuant amb un seguit d'objectes que tenen unes pistes per poder respondre les preguntes posteriors", segons ha detallat. El joc és accessible des de qualsevol dispositiu i es vincularà en QR que es distribuiran per Casa de la Vall. Tanmateix, preveuen que estigui també disponible a través de la web del Consell General.