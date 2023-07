Vela demana pel programa d'avals per comprar un primer habitatge

Actualitzada 17/07/2023 a les 16:46

La consellera del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha presentat una bateria de preguntes sobre habitatge perquè el Govern li respongui per escrit. La parlamentària sol·licita les dades del nombre d'avals que s'han atorgat en el marc del programa d'avals del 20% del prèstec hipotecari per a la compra d'un primer habitatge, amb detall de l'edat, parròquia i estat civil dels beneficiaris i de la superfície de les unitats adquirides i el preu mitjà dels habitatges.Vela demana a més per la quantitat d'immobles destinats a lloguer residencial que s'han autoritzat acollint-se a la reducció del percentatge de cessió obligatoria i gratuïta fins a un zero per cent, amb dades específiques dels habitatges i la parròquia on estan, a més del preu mitjà. I vol saber també el nombre d'immobles que s'han beneficiat de la bonificació per incentivar la rehabilitació d'habitatges i el preu que tenen.El PS ha fet pública una altra qüestió de la consellera que fa referència a la xifra d'edificis de lloguer residencial que s'han beneficiat de l'IGI reduït al 0% i el preu mitjà d'aquests immobles.