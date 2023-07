Martí Alay dirigirà la nova unitat de sostenibilitat de Creand

Actualitzada 17/07/2023 a les 12:09

Creand Crèdit Andorrà ha creat una unitat de sostenibilitat que estarà dirigida per Martí Alay. L'entitat explica que la nova unitat, que depèn directament del conseller delegat, té com a funció "definir l'agenda estratègica en sostenibilitat i impulsar des del màxim nivell executiu i de manera transversal la incorporació dels aspectes ambientals, socials i de bon govern" i remarca que es reafirma així en el compromís amb la sostenibilitat, en especial en la lluita contra el canvi climàtic.La nova unitat impulsarà el desenvolupament del pla d'accions derivat dels Principis de Banca Responsable del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI), indica Creand. I es responsabilitzarà "d'integrar la sostenibilitat en l'estratègia corporativa, la gestió dels riscos i les decisions d'inversió, entre d'altres àmbits relacionats amb l'oferta de productes i serveis".Creand destaca que són pioners en la creació d'aquesta unitat i assenyala que Martí Alay està format en comerç internacional i té un màster en finances. L'entitat ressalta que té una àmplia trajectòria en les àrees d'inversió i de negoci del banc, i una trajectòria internacional dins del grup Creand "que li permeten disposar d'una visió holística i transversal".