La policia recorda la normativa per circular en patinet elèctric

Actualitzada 17/07/2023 a les 12:23

Vas en #patinetelèctric?



Recorda sempre la normativa per garantir la seguretat i la bona convivència amb vianants i altres vehicles



Conèixer i respectar el Codi de la #circulació també és la teva responsabilitat.#peralatevaseguretat #peralaseguretatdetothom pic.twitter.com/iaWZ6U1f1a — Policia Andorra (@andorra_policia) July 17, 2023

La policia ha publicat a les xarxes socials un vídeo per recordar la normativa de circulació de patinets elèctrics, amb la finalitat de garantir la seguretat i la bona convivència entre vianants i altres vehicles. El cos recalca que els conductors d'aquest vehicle de mobilitat personal han de circular pel marge dret de la calçada o pel carril bici. Tanmateix, indiquen que en voreres, places i altres espais reservats per a vianants -com és el cas de les avingudes Meritxell i Carlemany- no està permès el pas de patinets elèctrics i bicicletes.El codi de circulació reflecteix l'obligació de dur casc homologat i ben cordat quan es circula per fora d'una població. A més, indiquen que per conduir un patinet cal una assegurança i portar roba o accessoris reflectors.