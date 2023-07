Actualitzada 17/07/2023 a les 06:32

L’Agència Nacional de Ciberseguretat ha publicat un document a la seva pàgina web que inclou onze consells per protegir-se dels ciberatacs durant l’estiu. Entre d’altres, els experts recomanen no fer moviments importants des de connexions en wifis públiques o no compartir informació sobre les vacances com ara els dies que et queden per tornar. També recomanen canviar les contrasenyes un cop hàgim tornat de les vacances.