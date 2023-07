IPC del 4,4% al juny

Actualitzada 17/07/2023 a les 10:52

L'Índex de Preus al Consum anual ha baixat al juny fins al 4,4%, segons la dada definitiva publicada avui per Estadística que confirma la que va avançar el servei a principi de mes. La inflació es redueixi així en cinc dècimes respecte al maig i queda molt per sota de la variació anual el juny del 2022 quan es situava en un 7,4%. El recull exposa que la inflació subjacent, que no té en compte ni productes frescos ni energia, ha acabat al juny en un 6,3% i continua a l'alça tot en tot el primer semestre del 2023.Estadística indica que l'índex mensual ha pujat un 0,3% per la pujada dels preus dels productes del grup de béns i serveis, que ha pujat un 1,5%, i per la d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles que s'ha incrementat un 0,5% al juny però ha quedat compensat pel descens de preus en un 1,8% provocat per les rebaixes de vestit i calçat.La tendència de l'IPC d'Andorra reflecteix el que està passant als països veïns on el juny s'ha tancat amb una nova rebaixa de la inflació. La baixada més destacada és la d'Espanya que registra una variació anual de l'1,9%, amb un descens des del 3,2% del maig. I a França l'índex se situa gairebé en la mateixa xifra del del Principat i ha tancat el juny amb un 4,5%, que representa una reducció respecte el 5,1% del maig.