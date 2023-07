Govern remarca que ningú és quedarà sense transport sanitari

"El més important és garantir que ningú es quedi sense transport sanitari, cosa que fins ara no ha passat i no passarà perquè ens assegurarem que tothom tingui aquest dret", ha manifestat aquest matí després de l'acte de pressa de possessió Cristina Pérez. La nova secretària d’Estat de Salut ha afirmat que de moment "no hem rebut cap notificació oficial" referint-se a la mediació entre el personal de la concessionària del transport sanitari no assistit i no medicalitzat, Andorrana de Transport Sanitari (ATS), i els seus treballadors, i ha afirmat que continuaran "treballant amb el procés de mediació per garantir que aquest procediment acabi el millor possible" .Els treballadors d'ATS han informat per carta els mediadors que abandonen el procés de mediació pel contingut de la proposta de l'empresa i perquè és un document tancat que no inclourà les demandes dels empleats.