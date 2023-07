Europa, la llei de Funció Pública i Salut, els reptes de les noves secretaries

Actualitzada 17/07/2023 a les 15:25

Aquest matí, la seu del Govern ha acollit l'acte de pressa de possessió del càrrec de Noëlia Souque, com a secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Marc Cornella, com a secretari d'Estat de Funció Pública, i de Cristina Pérez, com a secretària d'Estat de Salut.El cap de govern, Xavier Espot ha presidit l'acte i ha fet un recordatori de quins són els grans reptes de govern posant en primer lloc la necessitat de diversificar l'economia en clau d'innovació i en clau de sostenibilitat: "per això és tant important la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea". En la mateixa línea que Espot, Souque també ha prioritzat l'acord d'associació com a un dels seus principals objectius, mentre que Comella ha destacat la revisió de la Llei de la Funció Pública, i Pérez ha afirmat que treballarà per "mantenir l'excelencia en la Salut"i avançar en el pacte d'Estat de Salut.