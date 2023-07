Enxampat un andorrà circulant a 187 km/h per la C-14

Actualitzada 17/07/2023 a les 12:53

Els mossos d'esquadra han denunciat penalment un home de 49 anys que circulava amb una motocicleta amb matrícula andorrana a una velocitat de 187 km/h, en un tram limitat a 90 km/h. El motorista va ser enxampat dissabte al matí al quilòmetre 121 de la C-14, al terme municipal d'Oliola, a la Noguera, on els mossos d'esquadra tenien muntat un control preventiu de velocitat. El cos informa en nota de premsa que inicialment no es va aconseguir aturar la motocicleta, i va ser una dotació de trànsit del Pirineu que va aturar-la a l'N-260, a la Seu d'Urgell. El conductor va ser denunciat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible i haurà de presentar-se quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.