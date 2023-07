Els metges afirmen que la saturació d'urgències és per altres mancances

La presidenta del Col·legi apunta a la impossibilitat de fer visites no presencials

La saturació d’urgències és un assumpte que fa temps que es reivindica. Lluny de trobar-ne una solució, les hores d’espera continuen sent les mateixes i la presidenta del Col·legi de Metges, Meritxell Cosan, apunta que és conseqüència de les mancances del sistema sanitari. “La saturació d’urgències, la manca de personal, el reduït horari de les permanències mèdiques i la impossibilitat de fer visites no presencials són problemes que van agafats de la mà”, denuncia Cosan, i apunta que, fins que no se solucionin tots, el sistema sanitari no funcionarà correctament.



Pel que respecta al sistema de visites no presencials, el decret