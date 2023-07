Marsol treballa amb una fórmula per “alliberar algun pis” de la congelació però afirma que l’obertura de moment serà “simbòlica”

La congelació dels lloguers començarà a aixecar-se a partir de l’any vinent. Així ho va anunciar la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, en una entrevista al Diari en la qual va detallar que durant el mes d’agost treballarà conjuntament amb els propietaris en la llei de mesures urgents que s’entrarà al setembre amb la voluntat que la pròrroga no s’elimini del tot. “Estem treballant amb una fórmula per començar a prendre alguna mesura per poder alliberar algun pis d’aquesta norma”, va explicar Marsol, que va recordar que aquesta era una de les promeses electorals de Demòcrates. La ministra va afirmar, però,

#1 P3.

(17/07/23 06:33)