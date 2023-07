“És el nostre primer cop a Andorra i som fans del país”

Són el grup català de moda I les seves cançons no tenen fronteres. Actuen aquesta matinada a la festa major de Canillo

És van conèixer amb només tres anys i des de llavors no han parat de formar-se en música. Són el grup català de moda i han compartit estudi amb artistes com Stay Homas, Figa Flawas o Mushkaa. Actuen avui a la 1 de la matinada a la festa major de Canillo.



A Spotify acumulen més d’un milió de reproduccions mensuals. Quina és la clau del seu èxit?

Oriol: Ha sigut un progrés que ha començat des de zero: fent temes i creant un fandom. Hem aconseguit fidelitzar el nostre públic. L'àlbum ens ha acabat de donar l'impuls per poder arribar a tothom.



