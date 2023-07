El Superior desestima absoldre un lladre per problemes mentals

Actualitzada 17/07/2023 a les 13:00

El condemnat per robar en diversos establiments comercials del país el febrer del 2022 ha de complir com a màxim tres anys d’internament en un centre psiquiàtric i l’any de presó. La Sala Penal del Tribunal Superior ha desestimat aquest matí el recurs presentat fa un mes per la defensa, el qual demanava l’absolució de l’home de 28 anys.El principal argument de la lletrada per demanar l’absolució és que la pena imposada és excessiva si es té en compte que el condemnat pateix esquizofrènia desorganitzada greu. La defensa sostenia que en el moment de cometre els atracaments “no era conscient del que feia” i assegurava que el tractament que ha fet fins ara l’home “ja en té suficient per refer la vida”. El Tribunal Superior no ha considerat aquestes justificacions prou consistents i ha desestimat el recurs. Per tant, l’home ha de continuar complint amb la pena imposada en la sentència dictada el 14 d’abril pel Tribunal de Corts.Durant el febrer de l’any passat, l’home de 28 anys va accedir a una desena d’emplaçaments i, en alguna d’aquestes ocasions, va robar diners o objectes personals. Les gravacions de les càmeres de seguretat mostrades durant el judici demostraven com l’home va entrar una nit a un hotel de la capital, va accedir a una habitació i va emportar-se dues bosses de mà d’una parella. Un altre dels delictes pels quals se l’ha condemnat és per haver accedit a un habitatge i robar 1.000 euros. També se’l fa responsable d’entrar a un gimnàs, on va trencar el vidre i va robar el telèfon mòbil i la caixa enregistradora amb 160 euros, així com en una farmàcia, un restaurant i altres locals.El processat va argumentar en el judici que feia un any que dormia al carrer perquè “no tenia diners”. Va explicar que fa set anys que està diagnosticat d’esquizofrènia desorganitzada greu i de vegades la seva malaltia fa que perdi el control, sobretot quan no pren la medicació o la barreja amb alcohol o altres substàncies. Al final del judici, l’home va llegir una carta on reconeixia haver comès els delictes i assegurava que actualment no té res a veure amb qui era abans.