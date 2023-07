Actualitzada 17/07/2023 a les 11:22

La policia ha detingut aquesta matinada un home de 46 anys a Canillo per agredir i insultar la parella al domicili, segons informa en un comunicat. L'arrestat està acusat d'un delicte contra la integritat física i moral per violència de gènere.Es tracta de la segona detenció en menys d'una setmana per violència de gènere que es produeix a Canillo. El cos de seguretat va fer públic divendres passat l'arrest d'un home, també de 46 anys, per agredir la parella a casa i causar destrosses al pis.