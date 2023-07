Acord d'associa... què?

Molts ciutadans desconeixen per complet de què tracta o quins són els beneficis del futur acord d’Andorra amb la Unió Europea.

Andorra fa gairebé una dècada que negocia un acord d’associació amb la Unió Europea. Dins d’aquest acord hi ha importants qüestions sobre la taula com la lliure circulació de persones o la lliure prestació de serveis que canviaran part de la realitat andorrana. Però molts ciutadans no estan al corrent d’aquestes negociacions, i, si ho estan, no saben exactament què és el que està en joc. Carles Fornells, treballador en el sector econòmic, va assegurar al ser entrevistat pel Diari que, si Andorra celebra un referèndum, la resposta guanyadora serà no. “Molta gent no sap ben bé de què tracta