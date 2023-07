Actualitzada 16/07/2023 a les 06:34

El Govern i Andorra Sostenible organitzen el Mural del clima, un taller col·laboratiu que té com a objectiu ajudar a comprendre els conceptes bàsics i els desafiaments del canvi climàtic per aconseguir un impacte positiu mitjançant l’acció. Se celebrarà dijous vinent de 16 a 19 hores al Portal de la Vall. Les reserves es poden fer a través del telèfon 603 000 o per correu a andorrasostenible@andorra.ad.